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КСУ визнав "мовний закон" конституційним

Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України визнав конституційним так званий "мовний закон". Через два роки після того, як КСУ отримав подання нардепів, в цій справі поставлено крапку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

Повідомляється, що на пленарному засіданні Великої палати суду було прийнято рішення про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у справі за конституційним поданням 51 народного депутата.

"Рішення суду буде оприлюднено на офіційному веб-сайті 15 липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив про необхідність внести зміни до "мовного закону" і привести його у відповідність до вимог Венеціанської комісії.

Зокрема, треба знизити квотні вимоги до контенту українською мовою; дозволити людям використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі, в громадських місцях.

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