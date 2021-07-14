КСУ визнав "мовний закон" конституційним

Конституційний суд України визнав конституційним так званий "мовний закон". Через два роки після того, як КСУ отримав подання нардепів, в цій справі поставлено крапку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.
Повідомляється, що на пленарному засіданні Великої палати суду було прийнято рішення про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у справі за конституційним поданням 51 народного депутата.
"Рішення суду буде оприлюднено на офіційному веб-сайті 15 липня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив про необхідність внести зміни до "мовного закону" і привести його у відповідність до вимог Венеціанської комісії.
Зокрема, треба знизити квотні вимоги до контенту українською мовою; дозволити людям використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі, в громадських місцях.