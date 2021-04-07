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КСУ визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 11:55
КСУ визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців Фото: КСУ прийняв рішення по пенсіях чорнобильців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Конституційний суд сьогодні визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Це перше рішення суду із початку конституційної кризи.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Конституційний суд (Другий сенат) сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - зазначила народний депутат.

Відповідно до цього документу, з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим законом.

"У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників. Конституційний суд погодився із позицією скаржників", - підкреслюється у повідомленні.

Конституційна скарга перебувала на розгляді суду з вересня 2018 року.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Кабінет міністрів пропонував підвищити пенсії чорнобильцям.

Як писало РБК-Україна, в липні 2018 року Конституційний суд України прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

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