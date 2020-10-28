КСУ признал неконституционным проверку е-деклараций

Фото: судьи КСУ (РБК-Украина)

Конституционный суд Украины признал неконституционным открытый доступ к декларациям в Едином государственном реестре. Так, Основному закону не соответствуют отдельные абзацы закона Украины "Учет и обнародования деклараций".

Об этом гласит текст решения суда.

"Системно-функциональный анализ полномочий и прав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции дает основания утверждать о наделении его контрольными функциями, имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства и судей Конституционного Суда Украины при исполнении (осуществлении) функции правосудия или конституционного контроля", - говорится в документе.

Так, КСУ признал не соответствующими Основному закону второй и третий абзацы первой статьи 47 закона Украины об "Учете и обнародовании деклараций".

Во втором абзаце статьи 48 этого закона говорится, что НАПК обеспечивает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно третьему абзацу доступ к е-декларациям чиновников на официальном веб-сайте НАПК предоставляется путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных организованного в формате, позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами с целью повторного использования.

Напомним, появился текст решения Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании. Накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Кроме того, Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.