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КСУ визнав неконституційним перевірку е-декларацій

Київ, Середа 28 жовтня 2020 18:06
КСУ визнав неконституційним перевірку е-декларацій
Фото: судді КСУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України визнав неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі. Так, Основним законом не відповідають окремі абзаци статті 47 закону України "про запобігання корупції".

Про це свідчить текст рішення суду.

"Системно-функціональний аналіз повноважень і прав Національного агентства з питань запобігання корупції дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, мають пряме і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного Суду України при виконанні (здійсненні) функції правосуддя або конституційного контролю", - йдеться в документі

Так, КСУ визнав не відповідними Основному закону другий і третій абзаци першої статті 47 закону України.

У другому абзаці статті 47 цього закону говориться, що НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з третім абзацом доступ до е-декларацій чиновників на офіційному веб-сайті НАЗК надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді організованого набору даних у форматі, дозволяє його автоматизовану обробку електронними засобами з метою повторного використання.

Нагадаємо, з'явився текст рішення Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування. Напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Крім того, Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів.

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