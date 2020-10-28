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КСУ признал неконституционным привлечение чиновников к ответственности за коррупционные правонарушения

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины признал неконституционным привлечение чиновников к ответственности за коррупционные правонарушения.

Об этом гласит текст решения суда.

Так, КСУ признал неконституционность относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Это ставит под сомнение привлечения чиновников к какой-либо ответственности за любые коррупционные нарушения.

"Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными)... статья 65 закона Украины "о предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года №1700-VII с изменениями ", - сказано в документе.

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В статье 48 этого закона говорится об ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, ранее появился текст решения КСУ об отмене статьи о недостоверном декларировании. Накануне суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Кроме того, Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Также КСУ признал неконституционным проверку е-деклараций.

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