КСУ визнав неконституційним притягнення чиновників до відповідальності за корупційні правопорушення

Конституційний суд України визнав неконституційним притягнення чиновників до відповідальності за корупційні правопорушення.

Про це свідчить текст рішення суду.

Так, КСУ визнав неконституційність щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Це ставить під сумнів притягнення чиновників до відповідальності за будь-які корупційні порушення.

"Визнати не відповідними Конституції України (є неконституційними)... стаття 65 закону України "про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року №1700-VII із змінами ", - сказано в документі.

У статті 48 цього закону йдеться про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, раніше з'явився текст рішення КСУ про скасування статті про недостовірне декларування. Напередодні суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Крім того, Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів.

Також КСУ визнав неконституційним перевірку е-декларацій.