ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом

Новини » Політика     15.04.2020 - 18:05
КСУ визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом
Фото: засідання КСУ (РБК-Україна)

Забезпечення суддів житлом було скасовано антикризовим законом 2014 року

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом, яке було ухвалене в рамках антикризового закону у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Так, суд ухвалив рішення у справі за позовами Надії Мельничук, Лілії Григор'євої та Марини Клименко щодо конституційності положень підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ закону "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні".

"Цим рішенням Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції України, положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ закону", - заявили в КСУ.

Зазначається, що повний текст рішення буде опубліковано пізніше на офіційному сайті Конституційного суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд закрив справу щодо депутатської недоторканності за поданням 59 народних депутатів. Велика палата КСУ постановила закрити конституційне провадження у справі.

Також РБК-Україна писало, що Конституційний суд скасував право Кабінету міністрів обмежувати зарплати прокурорів. Кабмін втратив дане право з дня ухвалення рішення Конституційним судом. Рішення є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

У Конституційному суді вивчать законопроект про перенесення КСУ у Харків Закон про банки можуть оскаржити в КСУ
Новини України Конституционный суд УкраиныобеспечениеСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся