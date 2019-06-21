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В КСУ поступило представление об отмене закона о языке

Новости » Политика    21.06.2019 - 17:40
В КСУ поступило представление об отмене закона о языке
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Авторы представления считают, что закон исключает русский язык из многих сфер

В Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщается на сайте КСУ.

Представление подписано народными депутатами в основном из фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде.

Авторы представления отмечают, законом "русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, сферы телевидения и радиовещания, сферы печатных средств массовой информации, сферы книгоиздания и книгораспространения, сферы пользовательских интерфейсов компьютерных программ и веб-сайтов, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, сферы спорта, сферы телекоммуникаций и почтовой связи, сферы делопроизводства, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан".

В то же время, в представлении отмечается, что "самое большое этническое меньшинство в Украине - русские, их число составляет 8334,1 тысяч человек и составляет 17,3 процента населения Украины".

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступит в силу 16 июля 2019 года. Однако отдельные его нормы отложены.

Отметим, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что две трети граждан Украины (66%) выступают за то, чтобы русский язык был единственным государственным языком в стране. При этом 21% респондентов выступают за придание русскому государственного статуса, еще 11% - за ее официальный статус.

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