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В КСУ поступило обращение по отмене особого статуса для Донбасса

Новости » Общество    19.07.2019 - 18:51
В КСУ поступило обращение по отмене особого статуса для Донбасса
Фото: здание КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Конституционный Суд поступило конституционное представление 53 нардепов

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов по отмене особого статуса для Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В КСУ поступило представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей".

Напомним, Владимир Зеленский после победы в первом туре президентских выборов в интервью РБК-Украина заявлял, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. По его словам, у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса предусматривает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами власти, которые будут избраны на внеочередных выборах. Среди условий выборов - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами и недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс.

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