До КСУ надійшло звернення щодо скасування особливого статусу для Донбасу

Фото: будівля КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання 53 нардепів

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 53 народних депутатів щодо скасування особливого статусу для Донбасу. Про це повідомляє пресс-служба КСУ.

В КСУ надійшло кподання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", закону "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", закону україни "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей"

Нагадаємо, Володимир Зеленський після перемоги в першому турі президентських виборів в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що у окупованого Донбасу не повинно бути особливого статусу. За його словами, у окупованих на сьогодні районів Донецької та Луганської областей не повинно бути ніякого особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків.

Зазначимо, що закон про особливий статус Донбасу передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами влади, які будуть обрані на позачергових виборах. Серед умов виборів - висновок незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами та недопущення незаконного втручання у виборчий процес.