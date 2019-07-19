ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До КСУ надійшло звернення щодо скасування особливого статусу для Донбасу

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 18:51
До КСУ надійшло звернення щодо скасування особливого статусу для Донбасу
Фото: будівля КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання 53 нардепів

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 53 народних депутатів щодо скасування особливого статусу для Донбасу. Про це повідомляє пресс-служба КСУ.

В КСУ надійшло кподання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", закону "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", закону україни "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей"

Нагадаємо, Володимир Зеленський після перемоги в першому турі президентських виборів в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що у окупованого Донбасу не повинно бути особливого статусу. За його словами, у окупованих на сьогодні районів Донецької та Луганської областей не повинно бути ніякого особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків.

Зазначимо, що закон про особливий статус Донбасу передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами влади, які будуть обрані на позачергових виборах. Серед умов виборів - висновок незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами та недопущення незаконного втручання у виборчий процес.

Командування РФ примушує бойовиків на Донбасі оформляти російські паспорти, - розвідка У Росії відповіли на ідею про розширення нормандського формату
Новини України Конституционный суд УкраиныДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся