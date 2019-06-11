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КСУ перешел в закрытую часть рассмотрения указа о роспуске Рады

Новости » Общество    11.06.2019 - 18:07
КСУ перешел в закрытую часть рассмотрения указа о роспуске Рады
Фото: Конституционный суд (УНИАН)

КСУ завершил рассмотрение дела на открытой части заседания

Конституционный суд Украины перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом заявила глава КСУ Наталья Шаптала.

Рассмотрение указа о роспуске парламента на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ завершилось.

"Мы с вами, фактически заслушав выступления в заключительной части нашего заседания, перешли к той стадии, когда мы должны определить, можем ли мы завершить открытую часть нашего заседания. Тогда давайте определимся путем голосования. Ставлю на голосование возможность завершения открытой части судебного заседания. Единогласно... Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ объявляю завершенным", - заявила она.

Суд переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения.   

Напомним, указ Зеленского о роспуске Верховной рады сегодня, 11 июня 2019 года, рассматривал Конституционный суд Украины. 

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский не допускает возможности признания указа главы государства о роспуске Верховной рады 8-го созыва неконституционным. Он подчеркнул, что парламентское большинство прекратило свою деятельность 29 марта 2016 года после выхода из коалиции фракции Радикальной партии, и с тех пор коалиция вместо необходимых 226 голосов насчитывала лишь 216.

 

 

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