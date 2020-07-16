КСУ перешел к закрытой части рассмотрения закона о банках

Конституционный суд Украины перешел к закрытой части пленарного заседания для рассмотрения закона о банках. Судьи уже изучили материалы дела на открытом заседании суда.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Для полного и объективного рассмотрения закона о банках КСУ направили запросы в государственные органы и научные учреждения для выяснения их позиций по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

Авторы ходатайства считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов НБУ, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.

Кроме того, по мнению народных депутатов Украины, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Отметим, что закон о банковской деятельности вступил в силу в конце мая. При этом документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, представление о конституционности закона о банках поступило в КСУ 11 июня.

При этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что нет явных оснований называть закон о банках неконституционным.