КСУ перейшов до закритої частини розгляду закону про банки

Конституційний суд України перейшов до закритої частини пленарного засідання для розгляду закону про банки. Судді вже вивчили матеріали справи на відкритому засіданні суду.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Для повного і об'єктивного розгляду закону про банки КСУ направили запити в державні органи та наукові установи для з'ясування їхніх позицій з питань, порушених у конституційному поданні.

Автори клопотання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і пов'язаних з ними державним установам надано переваги щодо оскарження їх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу.

Крім того, на думку народних депутатів України, змінами, внесеними законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний захист позивачів у справах щодо оскарження зазначених розпорядчих актів.

Зазначимо, що закон про банківську діяльність набув чинності наприкінці травня. При цьому документ є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, подання про конституційність закону про банки надійшло в КСУ 11 червня.

При цьому представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що немає явних підстав називати закон про банки неконституційним.