Закон о банках обжаловали в КСУ

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представление поступило от 64 нардепов

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о конституционности закона о банках. Представление поступило от 64 народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, представление поступило 11 июня.

"На рассмотрении в Конституционном суде... о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - указано в сообщении.

На данный момент представление распределили судье-докладчику.

Отметим, закон о банках в конце мая вступил в силу. Документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Однако если их интересы нарушили при выводе банка с рынка, они смогут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.

Напомним, МВФ обнародовал полные тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по 18-ти месячной программе Stand-by с Украиной.

Как писало РБК-Украина, 10 июня фонд направил Украине первый транш кредита на сумму 2,1 млрд долларов.

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Автор: Юлия Струк