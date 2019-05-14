КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации

Конституционный суд Украины (КСУ) в очередной раз отложил рассмотрение закона о люстрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что сегодня в 10:00 суд должен был продолжить рассмотрение дела, в котором нардепы просят признать положения закона "Об очищении власти" неконституционными. На данный момент в повестке дня указано, что рассмотрение перенесли.

Напомним, ранее журналисты "Радио Свобода" заявили, что КСУ отменил заседание, на котором должна была решиться судьба закона о люстрации, из-за разоблачения встречи соратника Владимира Зеленского с главой Конституционного суда.

Отметим, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима бывшего президента Украины президента Виктора Януковича.

Кроме топ-чиновников, под люстрацию попали главы ОГА, все их заместители и все главы РГА, которые работали при Януковиче не менее 1 года. Также были уволены правоохранители, судьи, прокуроры, которые принимали участие в преследовании участников Майдана, а также те, кто поддерживал сепаратистов и террористов на востоке Украины.