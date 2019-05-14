КСУ знову відклав розгляд закону про люстрацію

Конституційний суд України (КСУ) в черговий раз відклав розгляд закону про люстрацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

Повідомляється, що сьогодні о 10:00 суд мав продовжити розгляд справи, в якій нардепи просять визнати положення закону "Про очищення влади" неконституційними. На даний момент в порядку денному зазначено, що розгляд перенесли.

Нагадаємо, раніше журналісти "Радіо Свобода" заявили, що КСУ скасував засідання, на якому мала вирішитися доля закону про люстрацію, через викриття зустрічі соратника Володимира Зеленського з главою Конституційного суду.

Відзначимо, закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року і передбачає люстрацію чиновників, які займали посади під час режиму колишнього президента України президента Віктора Януковича.

Крім топ-чиновників, під люстрацію потрапили голови ОДА, всі їхні заступники і всі голови РДА, які працювали при Януковичі не менше 1 року. Також були звільнені правоохоронці, судді, прокурори, які брали участь в переслідуванні учасників Майдану, а також ті, хто підтримував сепаратистів і терористів на сході України.

