UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

КСУ отложил рассмотрение дела по земельной реформе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, что Конституционный суд Украины отложил рассмотрение дела по земельной реформе. Сегодня КСУ так и не дошел до рассмотрения дела по существу.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по существу, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату", - рассказал министр.

Лещенко отметил, что из-за большого количества ходатайств КСУ решил отложить рассмотрение дела по существу.

"Соответственно, решение коллегии - в связи с ходатайствами, рассмотрение дела откладывается. Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по существу еще очень далеко", - сказал он.

Напомним, сегодня КСУ должен был начать рассмотрение по существу дела о конституционности земельной реформы. Открытое пленарное заседание началось в 10:00 утра.

Как известно, уже с 1 июля в Украине должен заработать рынок земли. В правительстве прогнозируют, что открытие рынка будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныделоСудземельная реформа