КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета

Конституционный суд Украины отказался открывать производство о конституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Жалобу в КСУ подавали 46 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Верховной рады в КСУ Ольгу Совгирю.
"Конституционный суд отказал в открытии производства в деле по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины касательно конституционности постановления Верховной рады Украины о назначении Шкарлета министром образования и науки Украины", - заявила она.
Нардеп добавила, что постановление Конституционного суда является окончательным.
Напомним, группа депутатов просил КС проверить конституционность назначения Шкарлета, поскольку во время рассмотрения постановления в парламенте якобы были случаи неперсонального голосования.