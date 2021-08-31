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КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета

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Киев, Вторник 31 августа 2021 17:16
КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета Фото: Сергей Шкарлет, министр образования Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Украины отказался открывать производство о конституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Жалобу в КСУ подавали 46 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Верховной рады в КСУ Ольгу Совгирю.

"Конституционный суд отказал в открытии производства в деле по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины касательно конституционности постановления Верховной рады Украины о назначении Шкарлета министром образования и науки Украины", - заявила она.

Нардеп добавила, что постановление Конституционного суда является окончательным.

Напомним, группа депутатов просил КС проверить конституционность назначения Шкарлета, поскольку во время рассмотрения постановления в парламенте якобы были случаи неперсонального голосования.

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Сергей Шкарлет Конституционный суд Украины Верховная рада
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