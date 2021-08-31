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КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 17:16
КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета Фото: Сергій Шкарлет, міністр освіти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд України відмовився відкривати провадження щодо конституційності призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Скаргу до КСУ подавали 46 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Верховної ради в КСУ Ольгу Совгирю.

"Конституційний суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності постанови Верховної ради України про призначення Шкарлета міністром освіти і науки України", - заявила вона.

Нардеп додала, що ухвала Конституційного суду є остаточною.

Нагадаємо, група депутатів просила КСУ перевірити конституційність призначення Шкарлета, оскільки під час розгляду постанови в парламенті нібито були випадки неперсонального голосування.

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Сергій Шкарлет Конституционный суд Украины Верховна рада
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