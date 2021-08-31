КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета
Конституційний суд України відмовився відкривати провадження щодо конституційності призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Скаргу до КСУ подавали 46 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Верховної ради в КСУ Ольгу Совгирю.
"Конституційний суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності постанови Верховної ради України про призначення Шкарлета міністром освіти і науки України", - заявила вона.
Нардеп додала, що ухвала Конституційного суду є остаточною.
Нагадаємо, група депутатів просила КСУ перевірити конституційність призначення Шкарлета, оскільки під час розгляду постанови в парламенті нібито були випадки неперсонального голосування.