В КСУ оспорили право президента назначать главу Госбюро расследований

Нардепы просят урезать полномочия президента по ГБР
Конституционный суд Украины получил обращение от нардепов, которые просят урезать полномочия президента по Государственному бюро расследований. В частности, право назначать главу ГБР.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Сообщается, что 58 народных депутатов поставили подписи под этим обращением. Они просят проверить отдельные положения закона о ГБР на соответствие Конституции Украины.
Речь идет о полномочиях президента определять структуру ГБР, назначать и увольнять директора бюро, а также назначать трех членов конкурсной комиссии. Авторы обращение отмечают, что закон о Госбюро расследований наделяет президента дополнительными полномочиями, которые не закреплены Конституцией. Они также полагают, что данные полномочия скорее относятся к компетенции Кабинета министров.
Напомним, в 2019 году Конституционный суд уже признавал неконституционным право президента назначать и увольнять директора Государственного бюро расследований.
В феврале 2020 года Верховная рада Украины отказалась направить на доработку закон нынешнего президента Владимира Зеленского, которым предлагалось закрепить право президента назначать руководство ГБР и НАБУ в Конституции.
Автор: РБК-Украина