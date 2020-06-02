У КСУ оскаржили право президента призначати голову Держбюро розслідувань

Конституційний суд України отримав звернення від нардепів, які просять урізати повноваження президента щодо Державного бюро розслідувань. Зокрема, право призначати голову ДБР.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Повідомляється, що 58 народних депутатів поставили підписи під цим зверненням. Вони просять перевірити окремі положення закону про ДБР на відповідність Конституції України.

Йдеться про повноваження президента визначати структуру ДБР, призначати і звільняти директора бюро, а також призначати трьох членів конкурсної комісії. Автори звернення зазначають, що закон про Держбюро розслідувань наділяє президента додатковими повноваженнями, які не закріплені Конституцією. Вони також вважають, що дані повноваження скоріше належать до компетенції Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у 2019 році Конституційний суд вже визнавав неконституційним право президента призначати і звільняти директора Державного бюро розслідувань.

У лютому 2020 року Верховна рада України відмовилася направити на доопрацювання закон нинішнього президента Володимира Зеленського, яким пропонувалося закріпити право президента призначати керівництво ДБР і НАБУ в Конституції.