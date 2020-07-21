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Нардепы просят КСУ признать неконституционным создание НАБУ

Киев, Вторник 21 июля 2020 14:40
Нардепы просят КСУ признать неконституционным создание НАБУ
Фото: Национальное антикоррупционное бюро (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Нардпепы обжалуют полномочия президента по созданию НАБУ и назначению директора бюро

В Конституционный суд Украины поступило обращение народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). В частности, положения о создании НАБУ и назначении директора.

Соответствующее конституционное представление опубликовано на сайте КСУ.

Согласно сообщению, 50 народных депутатов, преимущественно из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", считают, что нормы закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" нарушают Конституцию.

Они просят КСУ безотлагательно - в течение месяца - рассмотреть их представление и признать неконституционными ряд положений закона. В частности, по их мнению, нарушают Конституцию нормы о том, что НАБУ создается указом президента, и его директор также назначается указом главы государства.

Депутаты уверены, что это нарушает конституционные принципы распределения власти и расширяют полномочия президента.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ уже рассматривает конституционность назначения Артема Сытника директором НАБУ.

В то же время в правящей фракции "Слуга народа" отмечают, что его отставка не стоит на повестке дня.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныНАБУАртем Сытник
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