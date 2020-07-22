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Нардепы просят КСУ признать неконституционным закон о Высшем антикорсуде

Украина, Среда 22 июля 2020 13:55
Нардепы просят КСУ признать неконституционным закон о Высшем антикорсуде
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В суд поступило соответствующее представление

Народные депутаты просят Конституционный суд Украины признать неконституционным закон о Высшем антикоррупционном суде. В КСУ в среду, 22 июля, поступило соответствующее конституционное представление 49 парламентариев.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года №2447-VIII таким, что не соответствует Конституции Украины", - указано в сообщении.

Отмечается, что депутаты Рады считают данный закон неконституционным в целом.

"Ключевые положения этого нормативно-правового акта (по поводу статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону, и без которых закон №2447 нельзя применять вообще", - подчеркивается в представлении.

Напомним, в КСУ поступило обращение народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд перешел к закрытой части пленарного заседания для рассмотрения закона о банках; судьи уже изучили материалы дела на открытом заседании суда.

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