КСУ опубликовал решение по судебной реформе Зеленского

Конституционный Суд Украины опубликовал решение по судебной реформе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что КСУ закрыл производство в деле в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционности) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины „О Высшем совете правосудия“ от 21 декабря 2016 года № 1798–VIII.

По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный Суд Украины признал такими, что не отвечают Конституции Украины (являются неконституционными), часть первую статьи 37, часть первую статьи 94, пункт 3 части третьей статьи 135 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII с изменениями, внесенными законом Украины "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины по деятельности органов судейского самоуправления" от 16 октября 2019 года № 193-IX

Еще неконституционными признаны пункты 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины по деятельности органов судейского самоуправления" от 16 октября 2019 года № 193-IX, часть третью статьи 24, статью 281, часть восьмую статьи 31, часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII с изменениями, внесенными законом Украины "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины по деятельности органов судейского самоуправления" от 16 октября 2019 года № 193-IX

Также на основании части первой статьи 97 закона "О Конституционном Суде Украины" Конституционный Суд Украины установил в решении порядок его исполнения и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

КСУ закрыл производство в деле в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционности) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины „О Высшем совете правосудия“ от 21 декабря 2016 года № 1798–VIII.

Напомним, сегодня КСУ признал неконституционными некоторые положения судебной реформы Зеленского.

Как сообщало РБК-Украина, что КСУ признал неконституционным конкурс до нового Верховного суда. В обнародованном решении КСУ также обратил внимание, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд не должно проходить без автоматического перевода судей. КСУ пришел к выводу, что между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда не было отличий.