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КСУ обязал Раду внести изменения в Уголовный кодекс касательно пожизненного заключения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующими Основному закону ряд положений Уголовного кодекса. Верховной раде поручено внести изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Отмечается, что КСУ признал неконституционной часть 1 статьи 81 и часть 1 статьи 82 УК Украины в части невозможности освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким для лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Решение КСУ основано на документах международного права, практике Европейского суда по правам человека, суда ЕС.

Кроме того, в решении КСУ учел практику конституционной юрисдикции европейских стран, а также западную научную доктрину.

КСУ обязал Верховную Раду безотлагательно привести эти положения УК Украины в соответствие с Конституцией Украины.

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Конституционный суд УкраиныУголовный кодексВерховная рада