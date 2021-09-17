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КСУ зобов'язав Раду внести зміни до Кримінального кодексу щодо довічного ув'язнення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституційний Суд України (КСУ) визнав такими, що не відповідають Основному закону ряд положень Кримінального кодексу. Верховній Раді доручено внести зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КСУ.

Зазначається, що КСУ визнав неконституційною частину 1 статті 81 та частину 1 статті 82 КК України в частині неможливості звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м'яким для осіб, засуджених до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Рішення КСУ засноване на документах міжнародного права, практиці Європейського суду з прав людини, Суду ЄС.

Крім того, у рішенні КСУ врахував практику конституційної юрисдикції європейських країн, а також західну наукову доктрину.

КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести ці положення КК України у відповідність до Конституції України.

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