КСУ зобов'язав Раду внести зміни до Кримінального кодексу щодо довічного ув'язнення

Зазначається, що КСУ визнав неконституційною частину 1 статті 81 та частину 1 статті 82 КК України в частині неможливості звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м'яким для осіб, засуджених до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Рішення КСУ засноване на документах міжнародного права, практиці Європейського суду з прав людини, Суду ЄС.

Крім того, у рішенні КСУ врахував практику конституційної юрисдикції європейських країн, а також західну наукову доктрину.

КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести ці положення КК України у відповідність до Конституції України.