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КСУ объявил перерыв в заседании по Шевчуку

Новости » Политика    15.10.2019 - 17:34
КСУ объявил перерыв в заседании по Шевчуку
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Сегодня Шевчук подал заявление о восстановлении в должности

Конституционный суд Украины (КСУ) объявил перерыв в заседании, на котором рассматривалось восстановление Станислава Шевчука в должности главы суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Сообщается, что сегодня состоялось специальное пленарное заседание КСУ, на котором началось рассмотрение заявления Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы Конституционного суда.

"По результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины объявлен перерыв", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должности главы Конституционного суда Украины.

Отметим, в мае КСУ на специальном пленарном заседании принял решение уволить Шевчука. Сам он назвал это "антиконституционным переворотом". По его словам, за этой ситуацией стоял "персонально президент Украины Петр Порошенко", который на тот момент уже проиграл выборы. В расследовании программы "Наші гроші" сообщалось, что Шевчука могли уволить из-за влияния брата.

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