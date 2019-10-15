КСУ оголосив перерву у засіданні щодо Шевчука

Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Сьогодні Шевчук подав заяву про поновлення на посаді

Конституційний суд України (КСУ) оголосив перерву в засіданні, на якому розглядалося відновлення Станіслава Шевчука на посаді голови суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КСУ.

Повідомляється, що сьогодні відбулося спеціальне пленарне засідання КСУ, на якому почався розгляд заяви Шевчука про поновлення на посаді судді та голови Конституційного суду.

"За результатами розгляду цього питання в спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України оголошено перерву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України.

Відзначимо, в травні КСУ на спеціальному пленарному засіданні ухвалив рішення звільнити Шевчука. Сам він назвав це "антиконституційним переворотом". За його словами, за цією ситуацією стояв "персонально президент України Петро Порошенко", який на той момент вже програв вибори. У розслідуванні програми "Наші гроші" повідомлялося, що Шевчука могли звільнити через вплив брата.