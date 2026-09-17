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Виборчий експеримент скасовується: чому неможливо провести окремі місцеві вибори на Закарпатті

10:49 17.09.2026 Чт
3 хв
aimg Володимир Куренной aimg Юлія Капітонова
Виборчий експеримент скасовується: чому неможливо провести окремі місцеві вибори на Закарпатті Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
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Ідею щодо проведення пілотних або окремих місцевих виборів на Закарпатті як у найбільш безпечному регіоні неможливо реалізувати в умовах воєнного стану. Крім юридичних заборон, такий крок неминуче спровокує масштабну політичну кризу.

Про це заявила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна для проєкту "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним.

Політизація та зведення рахунків

За словами Айвазовської, спроба "точечно" перезавантажити владу в окремо взятій області миттєво втратить будь-який виборчий контекст і перетвориться на жорстке політичне протистояння.

"Будь-які окремі вибори на Закарпатті будуть сприйняті суспільством та політикумом не як демократичний експеримент, а як спроба центральної влади звести рахунки з місцевими елітами чи випробувати адмінресурс", - наголосила експертка.

Вона пояснила, що в умовах, коли решта країни позбавлена можливості обирати місцеву владу, призначення виборів лише в одному регіоні виглядатиме як політична вибірковість. Це неминуче призведе до звинувачень Банкової у намаганні "перерозподілити" вплив у регіоні під прикриттям безпекових аргументів.

Правовий тупик та рівність прав

Окрім політичного підтексту, ідея впирається в фундаментальні норми Конституції України та Виборчого кодексу.

"Ми не можемо шматочками вмикати або вимикати демократію в окремих регіонах, коли в країні діє єдиний правовий режим воєнного стану, - підкреслює Айвазовська. - Виборче право має бути загальним і рівним для всіх громадян, незалежно від того, де саме вони перебувають".

Така вибірковість також створить небезпечний прецедент сегрегації виборців і обурення в інших відносно спокійних тилових областях.

Організаційний та демографічний хаос

Серед інших аргументів проти проведення таких виборів:

  • Застарілі реєстри: Через величезний приплив ВПО списки виборців на Закарпатті фактично не відповідають дійсності, а мільйони людей опиняться поза виборчим процесом.

  • Заморожена конкуренція: Повноцінний виборчий процес неможливий, коли частина потенційних кандидатів та активістів перебуває у лавах ЗСУ, а партійні осередки функціонують в обмеженому режимі.

  • Безпекова ціль: Навіть найбезпечніший регіон під час виборів стане мішенню №1 для ворожих ракетних ударів, ІПСО та спроб дестабілізації.

Айвазовська підсумувала, що замість небезпечних регіональних експериментів влада має зосередитися на підготовці єдиної рамки для перших загальнонаціональних повоєнних виборів.

Довідково:

  • Законодавче табу: Відповідно до ст. 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента, Верховної Ради та місцевих рад.

  • Демографічні зсуви: Закарпаття залишається одним із лідерів за кількістю зареєстрованих ВПО. Без масштабної актуалізації Державного реєстру виборців проведення голосування за старими списками спричинить масові порушення прав громадян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський назвав умову для проведення виборів в країні.

Також раніше глава держави пояснював, чому негативно ставиться до цієї ідеї та які наслідки вибори в умовах воєнного стану можуть мати для усієї держави.

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