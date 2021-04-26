ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации и закона о люстрации

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 10:23
КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации и закона о люстрации Фото: КСУ рассмотрит конституционность спецконфискации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также суд рассмотрит ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram.

"На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации)", - написала парламентарий.

Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии".

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в Конституционном суде Украины оспаривают конституционность спецконфискации. В суд поступило три представления от 47 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что, чтобы остановить "люстрационную чехарду", суду необходимо признать неконституционным закон о люстрации.

Подробнее об изменениях в закон о люстрации читайте в материале РБК-Украина "Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины люстрация спецконфискация
NEWS
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"