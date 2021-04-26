КСУ цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію
Представник Верховної ради у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що КСУ на цьому тижні розгляне конституційність спецконфіскації. Також суд розгляне низку положень закону про люстрацію на відповідність Основному закону.
"Цього тижня Конституційний суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію)", - написала парламентар.
Крім того, КСУ розгляне і відповідність Основному закону окремих положень статті 6 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію".
Нагадаємо, у серпні минулого року стало відомо, що у Конституційному суді України оскаржують конституційність спецконфіскації. До суду надійшло три подання від 47 народних депутатів.
Як писало РБК-Україна, представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що, щоб зупинити "люстраційну чехарду", суду необхідно визнати неконституційним закон про люстрацію.
Детальніше про зміни до закону про люстрацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію".