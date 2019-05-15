КСУ дал разъяснение по поводу инаугурации Зеленского

Конституционный суд Украины дал разъяснение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом пресс-служба суда написала в своем Facebook.

В КСУ сообщили, что приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации по вопросу участия председателя Конституционного суда Украины в инаугурации новоизбранного президента Украины сообщаем следующее. В соответствии с частью второй статьи 104 Конституции Украины, приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины", - указано в сообщении.

В КСУ добавили, что 25 апреля 2019 года было принято заявление собрания судей Конституционного суда Украины по поводу приведения новоизбранного президента к присяге.

"Выражая глубокую озабоченность по поводу распространения информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и его манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляют, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины", - указано в заявлении.

Напомним, ранее замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что увольнение Станислава Шевчука с должности главы КСУ и избрание Натальи Шапталы на временный срок было компромиссным решением для судей КСУ, оно не связано с инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, новоизбранная глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала сможет возглавлять КС только до сентября 2019 года, поскольку в этом месяце истекает ее девятилетний срок полномочий судьи.

Так, 14 мая на специальном пленарном заседании главу КСУ Станислава Шевчука уволили.