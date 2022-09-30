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КСУ не братиме участі у Всесвітньому конгресі через РФ і Білорусь

Фото: КСУ не братиме участі у Всесвітньому конгресі через РФ і Білорусь (РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Конституційний суд України не буде брати участі в роботі п'ятого Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя через те, що КС Росії та Білорусі досі залишаються членами цієї всесвітньої організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Суду.

Сьогодні виконувач обов’язків голови КСУ Сергій Головатий надіслав лист голові КС Індонезії Анвару Усману, який головує у ВККП і генеральному секретареві ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, аби повідомити, що КСУ не буде брати участі в роботі Конгресу ВККП.

Зазначається, що Головатий ще 4 березня звернувся до бюро та секретаріату ВККП з листом із пропозицією розглянути питання про припинення членства КС Росії та Білорусі у ВККП через те, що ці інституції є складниками системи органів публічної влади держав, рішеннями, діями та бездіяльністю яких у порушення загальновизнаних принципів міжнародного права вчинено агресію проти України. Органи конституційної юрисдикції РФ та Білорусі прямо або опосередковано брали участь у легітимізації агресивних дій урядів цих країн.

Так, КС Росії своїм актом виправдав анексію Криму, а КС Білорусі підтримує диктаторський режим, який надає територію своєї країни для систематичних військових атак проти України.

"Тож кожен день перебування конституційних судів Російської Федерації та Республіки Білорусь у складі ВККП підриває її авторитет, сформований роками, і ставить під сумнів щирість задекларованих цілей ВККП", - зазначається у листі.

Оскільки на обговорення Конгресу ВККП винесено питання "Конституційне правосуддя та мир", КСУ вважає, що участь представників конституційних судів РФ та Білорусі неприпустима.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський провів ротацію в КСУ. На посаду представника президента в Суді було призначено Сергія Дембовського. А Федора Веніславського призначено на посаду представника голови української держави в Раді.

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Конституционный суд Украины