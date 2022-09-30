КСУ не братиме участі у Всесвітньому конгресі через РФ і Білорусь

Сьогодні виконувач обов’язків голови КСУ Сергій Головатий надіслав лист голові КС Індонезії Анвару Усману, який головує у ВККП і генеральному секретареві ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, аби повідомити, що КСУ не буде брати участі в роботі Конгресу ВККП.

Зазначається, що Головатий ще 4 березня звернувся до бюро та секретаріату ВККП з листом із пропозицією розглянути питання про припинення членства КС Росії та Білорусі у ВККП через те, що ці інституції є складниками системи органів публічної влади держав, рішеннями, діями та бездіяльністю яких у порушення загальновизнаних принципів міжнародного права вчинено агресію проти України. Органи конституційної юрисдикції РФ та Білорусі прямо або опосередковано брали участь у легітимізації агресивних дій урядів цих країн.

Так, КС Росії своїм актом виправдав анексію Криму, а КС Білорусі підтримує диктаторський режим, який надає територію своєї країни для систематичних військових атак проти України.

"Тож кожен день перебування конституційних судів Російської Федерації та Республіки Білорусь у складі ВККП підриває її авторитет, сформований роками, і ставить під сумнів щирість задекларованих цілей ВККП", - зазначається у листі.

Оскільки на обговорення Конгресу ВККП винесено питання "Конституційне правосуддя та мир", КСУ вважає, що участь представників конституційних судів РФ та Білорусі неприпустима.