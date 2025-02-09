Якщо захопить Часів Яр. В ЗСУ назвали, якою буде наступна ціль армії Росії

Незабаром вже буде рік, як росіяни намагаються захопити Часів Яр Донецької області. У разі, якщо ворог захопить цей населений пункт, наступною цілю противника стане Костянтинівка.
Про це заявив представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Завдання насамперед політичні. Кремль це завдання визначив - захопити місто (Часів Яр - ред.). Вже майже незабаром буде рік, як противник намагається захопити місто. Наше завдання - відтягнути і не дати їм реалізувати політичні та військові завдання противника з захоплення цього міста", - сказав військовий.
Він зазначив, що командування різних рівнів - і на рівні командувача ОСУВ "Хортиця" і на рівні командування ОТУ - проводять вся заходи, які б не дали можливості захопити насамперед захопити місто.
У випадку, якщо росіяни все ж окупують Часів Яр, то наступним оборонним вузлом стає місто Костянтинівка.
"І всі заходи спрямовані на оборонні дії вже в цьому місті. І звісно околиці Костянтинівки. Ми не говоримо, що ворог так от завзято візьме і підійде до самого міста", - пояснив Дмитро Запорожець.
Нагадаємо, кілька днів тому в ОСГВ "Хортиця" повідомили, що російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Турецькому напрямках. Зокрема, ворог штурмував Часів Яр. Однак ЗСУ відбили наступ противника на півдні цього населеного пункту.
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