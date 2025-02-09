Якщо захопить Часів Яр. В ЗСУ назвали, якою буде наступна ціль армії Росії

"Завдання насамперед політичні. Кремль це завдання визначив - захопити місто (Часів Яр - ред.). Вже майже незабаром буде рік, як противник намагається захопити місто. Наше завдання - відтягнути і не дати їм реалізувати політичні та військові завдання противника з захоплення цього міста", - сказав військовий.

Він зазначив, що командування різних рівнів - і на рівні командувача ОСУВ "Хортиця" і на рівні командування ОТУ - проводять вся заходи, які б не дали можливості захопити насамперед захопити місто.

У випадку, якщо росіяни все ж окупують Часів Яр, то наступним оборонним вузлом стає місто Костянтинівка.

"І всі заходи спрямовані на оборонні дії вже в цьому місті. І звісно околиці Костянтинівки. Ми не говоримо, що ворог так от завзято візьме і підійде до самого міста", - пояснив Дмитро Запорожець.