Если захватит Часов Яр. В ВСУ назвали, какой будет следующая цель армии России

"Задачи прежде всего политические. Кремль эту задачу определил - захватить город (Часов Яр - ред.). Уже почти скоро будет год, как противник пытается захватить город. Наша задача - оттянуть и не дать им реализовать политические и военные задачи противника по захвату этого города", - сказал военный.

Он отметил, что командование разных уровней - и на уровне командующего ОСУВ "Хортица" и на уровне командования ОТУ - проводят все мероприятия, которые бы не дали возможности захватить прежде всего захватить город.

В случае, если россияне все же оккупируют Часов Яр, то следующим оборонительным узлом становится город Константиновка.

"И все меры направлены на оборонительные действия уже в этом городе. И конечно окрестности Константиновки. Мы не говорим, что враг так вот упорно возьмет и подойдет к самому городу", - пояснил Дмитрий Запорожец.