UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Якщо не встигнемо відступити - хана": окупант пожалівся на складнощі на фронті (перехоплення)

Фото: ЗСУ проводять контрнаступ в Херсонській області (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Військовослужбовці РФ на херсонському напрямку збираються відступати - один з батальйонів майже розбитий та деморалізований.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розмову окупанта з сестрою, перехоплену Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Військовий заявив, що новини з фронту погані - через декілька днів його батальйон збирається відступати. Мовляв, це єдина можливість вижити. Наразі, за його словами, з усього складу БТГ залишилось 100-150 людей - решта вбиті або поранені.

"Тут новини погані, х*хли готують наступ. Будемо відступати, якщо встигнемо, якщо ні, то все - хана. Поки що ми єдині, хто тут залишився, а команди на відступ нема… Поки що живий, як буде - не знаю. Тут взагалі ж*па повна", - пожалівся він сестрі.

Під час контрнаступу ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів, в яких живуть понад 12 тисяч осіб. По інформації Генштабу, окупанти поступово евакуюють “держустанови” з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Вони також вивозять майно та документи з міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон