"Якщо не встигнемо відступити - хана": окупант пожалівся на складнощі на фронті (перехоплення)

Військовослужбовці РФ на херсонському напрямку збираються відступати - один з батальйонів майже розбитий та деморалізований.

Військовий заявив, що новини з фронту погані - через декілька днів його батальйон збирається відступати. Мовляв, це єдина можливість вижити. Наразі, за його словами, з усього складу БТГ залишилось 100-150 людей - решта вбиті або поранені.

"Тут новини погані, х*хли готують наступ. Будемо відступати, якщо встигнемо, якщо ні, то все - хана. Поки що ми єдині, хто тут залишився, а команди на відступ нема… Поки що живий, як буде - не знаю. Тут взагалі ж*па повна", - пожалівся він сестрі.