Якщо вранці мороз: що може зіпсуватись в машині за ніч

Для багатьох автомобілістів перехід від літа до зими має конкретний вигляд – це перші реальні морози, які за одну ніч можуть накоїти автомобілістові цілу купу пам’ятних сюрпризів. Між тим, існують деякі запобіжні заходи щодо зустрічі зими.

Перший мороз після теплого сезону буває несподіваним, і саме тому його наслідки важко прогнозувати – для когось він готує дрібні капості, а комусь і серйозні неприємності. Щоб перші морозні ночі не принесли негараздів, часто буває достатньо просто знати список загроз.

Чого чекати від першого морозу

Власне, сучасний автомобіль як такий морозу не боїться. Але, на жаль, більшість наших машин не такі бездоганні, якими їх бачили їхні конструктори і якими вони скотилися з заводського конвеєра! Десятки і сотні тисяч кілометрів пробігу і роки життя даються взнаки і, м’яко кажучи, корегують технічний стан машини. На додачу, буває, і власники ще глибше заганяють свою втомлену машинку у зону ризику. Коротше кажучи, несподіваний мороз може завдати автівці, що ночує на вулиці, таких неприємностей:

Замерзне літня рідина в бачку омивача скла. На перший погляд, це дрібниця, але на ділі проблема може завершитись цілим пакетом клопотів. Швидше за все, серйозних наслідків не буде, але омивач буде виведено з ладу аж до відтаювання монолітної брили льоду в бачку. Більше того, в деяких машинах спроба увімкнути замерзлий омивач може призвести до поломки насоса. Тому так важливо заздалегідь замінити літню рідину зимовою чи розвести її зимовим концентратом .

в бачку омивача скла. На перший погляд, це дрібниця, але на ділі проблема може завершитись цілим пакетом клопотів. Швидше за все, серйозних наслідків не буде, але омивач буде виведено з ладу аж до відтаювання монолітної брили льоду в бачку. Більше того, в деяких машинах спроба увімкнути замерзлий омивач може призвести до поломки насоса. Тому так важливо заздалегідь замінити літню рідину зимовою чи розвести її зимовим концентратом . Без видимих причин спустить колес о. Низька температура майже обов’язково активізує ті своєрідні бомби сповільненої дії, які були закладені в машину в літній період експлуатації. Зокрема, йдеться про такі слабкі місця як корозія в місці посадки покришки на диск, цвях, що застрягнув в протекторі, вентиль, що має тріщини і хоче відірватись. Одне слово, через затвердіння гуми на морозі кожен мікроскопічний витік повітря перетвориться на повну втрату тиску в колесі.

о. Низька температура майже обов’язково активізує ті своєрідні бомби сповільненої дії, які були закладені в машину в літній період експлуатації. Зокрема, йдеться про такі слабкі місця як корозія в місці посадки покришки на диск, цвях, що застрягнув в протекторі, вентиль, що має тріщини і хоче відірватись. Одне слово, через затвердіння гуми на морозі кожен мікроскопічний витік повітря перетвориться на повну втрату тиску в колесі. Несподівані протічки гальмівної чи охолоджуючої рідини з відповідних систем автомобіля. Через температурні зміни у структурі багатьох еластичних матеріалів мороз стає таким собі індикатором для кожної слабкої ланки в системах, де потрібна герметичність. Відтак, першого морозного ранку варто спочатку відкрити капот і перевірити рівні робочих рідин, а потім вже запускати двигун.

з відповідних систем автомобіля. Через температурні зміни у структурі багатьох еластичних матеріалів мороз стає таким собі індикатором для кожної слабкої ланки в системах, де потрібна герметичність. Відтак, першого морозного ранку варто спочатку відкрити капот і перевірити рівні робочих рідин, а потім вже запускати двигун. Не відкриваються двері . Мокрі від учорашнього дощу гумові ущільнювачі дверей примерзають до кузова – і так, що відірвати їх буває можна тільки "з м'ясом" або разом з ручкою. Тож в такому випадку не прикладайте до ручки великого зусилля, а спробуйте зайти в салон через інші двері – зазвичай мороз тримає їх з різною силою. А взагалі щоб такого не сталося, краще завчасно змастити ущільнювачі дверей і багажника спеціальним препаратом, силіконовим мастилом або просто милом.

. Мокрі від учорашнього дощу гумові ущільнювачі дверей примерзають до кузова – і так, що відірвати їх буває можна тільки "з м'ясом" або разом з ручкою. Тож в такому випадку не прикладайте до ручки великого зусилля, а спробуйте зайти в салон через інші двері – зазвичай мороз тримає їх з різною силою. А взагалі щоб такого не сталося, краще завчасно змастити ущільнювачі дверей і багажника спеціальним препаратом, силіконовим мастилом або просто милом. Примерзнуть щітки склоочищувачів. Мокрі від дощу чи туману двірники мороз може приклеїти до скла так, що відірвати їх без травм не вийде. І не варто намагатись зробити це, поки щітки не відтануть самі після прогріву салону та лобового скла. Але головне – не вмикати склоочисники у примерзлому стані: не всі автомобілі мають захист від перевантаження в приводі двірників, і через перегрів його електромоторчик може згоріти чи скоротити свій ресурс.

Коротко

Є певний перелік дій, які рекомендується виконати з вашою машиною напередодні справжніх холодів. Крім генерального прибирання в салоні і його просушування, варто проінспектувати всі системи, пов’язані з рідинами – паливну, охолодження двигуна, опалення салону, гідроприводи. І не забудьте прибрати з машини все мокре та пов'язане з водою – пляшки, каністри, вологі ганчірки – бо все це може примерзнути, луснути, зруйнуватись і затопити все навколо.