Если мороз утром: что может испортиться в машине за ночь

Для многих автомобилистов переход от лета к зиме выглядит конкретным – это первые реальные морозы, которые за одну ночь могут натворить автомобилисту целую кучу памятных сюрпризов. Между тем, существуют некоторые меры предосторожности по встрече зимы.

О том, как не заморозить машину в первую же зимнюю ночь, читайте в материале РБК-Украина .

Первый мороз после теплого сезона бывает неожиданным, и именно поэтому его последствия трудно прогнозировать – для кого он готовит мелкие пакости, а кому-то и серьезные неприятности. Чтобы первые морозные ночи не принесли проблем, часто бывает достаточно просто знать список угроз.

Чего ждать от первого мороза

Собственно, современный автомобиль как таковой мороза не боится. Но, к сожалению, большинство наших машин не так безупречны, какими их видели их конструкторы и какими они скатились с заводского конвейера! Десятки и сотни тысяч километров пробега и годы жизни сказываются и, мягко говоря, корректируют техническое состояние машины. Вдобавок, бывает, и владельцы еще глубже загоняют свою уставшую машинку в зону риска. Короче говоря, неожиданный мороз может доставить ночующей на улице авто такие неприятности:

Замерзшая летняя жидкость в бачке омывателя стекла. На первый взгляд это мелочь, но на деле проблема может завершиться целым пакетом хлопот. Скорее всего, серьезных последствий не будет, но омыватель будет выведен из строя вплоть до оттаивания монолитной глыбы льда в бачке. Более того, в некоторых машинах попытка включения замерзшего омывателя может привести к поломке насоса. Поэтому так важно заранее заменить летнюю зимнюю жидкость или развести ее зимним концентратом.

в бачке омывателя стекла. На первый взгляд это мелочь, но на деле проблема может завершиться целым пакетом хлопот. Скорее всего, серьезных последствий не будет, но омыватель будет выведен из строя вплоть до оттаивания монолитной глыбы льда в бачке. Более того, в некоторых машинах попытка включения замерзшего омывателя может привести к поломке насоса. Поэтому так важно заранее заменить летнюю зимнюю жидкость или развести ее зимним концентратом. Без видимых причин спустит колес о. Низкая температура практически непременно активизирует те своеобразные бомбы замедленного деяния, которые были заложены в машину в летний период эксплуатации. В частности, речь идет о таких слабых местах как коррозия в месте посадки покрышки на диск, застрявший в протекторе гвоздь вентиль, имеющий трещины и желающий оторваться. Словом, из-за отверждения резины на морозе каждая микроскопическая утечка воздуха превратится в полную потерю давления в колесе.

о. Низкая температура практически непременно активизирует те своеобразные бомбы замедленного деяния, которые были заложены в машину в летний период эксплуатации. В частности, речь идет о таких слабых местах как коррозия в месте посадки покрышки на диск, застрявший в протекторе гвоздь вентиль, имеющий трещины и желающий оторваться. Словом, из-за отверждения резины на морозе каждая микроскопическая утечка воздуха превратится в полную потерю давления в колесе. Неожиданные протечки тормозной или охлаждающей жидкости из соответствующих систем автомобиля. Из-за температурных изменений в структуре многих эластичных материалов мороз становится индикатором для каждого слабого звена в системах, где нужна герметичность. Следовательно, в первое морозное утро следует сначала открыть капот и проверить уровни рабочих жидкостей, а потом уже запускать двигатель.

из соответствующих систем автомобиля. Из-за температурных изменений в структуре многих эластичных материалов мороз становится индикатором для каждого слабого звена в системах, где нужна герметичность. Следовательно, в первое морозное утро следует сначала открыть капот и проверить уровни рабочих жидкостей, а потом уже запускать двигатель. Не открывается дверь . Мокрые от вчерашнего дождя резиновые уплотнители двери примерзают к кузову – и так, что оторвать их можно только "с мясом" или вместе с ручкой. Так что в таком случае не прикладывайте к ручке большого усилия, а попробуйте зайти в салон через другую дверь – обычно мороз держит их с разной силой. А вообще чтобы такого не произошло, лучше заранее смазать уплотнители двери и багажника специальным препаратом, силиконовой смазкой или просто мылом.

. Мокрые от вчерашнего дождя резиновые уплотнители двери примерзают к кузову – и так, что оторвать их можно только "с мясом" или вместе с ручкой. Так что в таком случае не прикладывайте к ручке большого усилия, а попробуйте зайти в салон через другую дверь – обычно мороз держит их с разной силой. А вообще чтобы такого не произошло, лучше заранее смазать уплотнители двери и багажника специальным препаратом, силиконовой смазкой или просто мылом. Примерзнут щетки стеклоочистителей . Мокрые от дождя или тумана дворники мороз могут приклеить к стеклу так, что оторвать их без травм не получится. И не стоит пытаться сделать это, пока щетки не оттают сами после прогрева салона и лобового стекла. Но главное – не включать стеклоочистители в примерзлом состоянии: не все автомобили имеют защиту от перегрузки в приводе дворников, и из-за перегрева его электромоторчик может сгореть или сократить свой ресурс.

Кратко

Есть определенный перечень действий, которые рекомендуется выполнить с вашей машиной в преддверии настоящих холодов. Кроме генеральной уборки в салоне и его просушки, стоит проинспектировать все системы, связанные с жидкостями – топливную, охлаждение двигателя, отопление салона, гидроприводы. И не забудьте убрать с машины все мокрое и связанное с водой – бутылки, канистры, влажные тряпки – все это может примерзнуть, лопнуть, разрушиться и затопить все вокруг.