Якщо відключили світло. Як зберегти продукти без холодильника

Що робити з продуктами під час відключення світла?

У Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та прав споживачів попереджають, що охолоджені або заморожені продукти, що зберігаються у холодильнику, можуть стати небезпечними при тривалих вимкненнях світла.

Але є способи зберегти їжу безпечною. Для цього треба:

забезпечити температуру в холодильнику не вище +4°С, у морозильній камері - не вище 0°С;

заморозити контейнери з водою, щоб підтримувати температуру в холодильнику не вище +4°С. По можливості можна придбати сухий чи блоковий лід;

якщо світло вже відключили, дверцята холодильника та морозильної камери мають бути закритими. Так продукти в холодильнику залишаються безпечними протягом 4 годин, 48 годин - у повній морозилці, 24 годин - у напівпорожній;

перевіряти температуру у морозилці чи холодильнику, де продукти зберігаються з додатковим джерелом холоду. Якщо температура вище +4°С, продукти слід викинути;

продукти, які мають температуру не вище +4°С або досі містять крижані кристали, можна безпечно заморозити або приготувати.

Не можна куштувати продукти на смак, щоб перевірити їхню безпеку. Якщо сумніваєтеся, краще викинути.

Точно слід позбутися продуктів, що швидко псуються - м'яса, риби, нарізаних фруктів і овочів, молочних продуктів - через 4 години без світла або джерела холоду.

Викидати треба будь-яку їжу з незвичайним запахом, кольором чи текстурою.

Про те, що при відключенні світла не слід без необхідності відчиняти холодильник чи морозильну камеру, днями нагадали й у Міністерстві внутрішніх справ. А також опублікували відео з рекомендаціями, що потрібно робити, якщо світла та тепла немає більше доби.

Як зберегти продукти без холодильника?

Овочі та фрукти. Підлягають зберіганню без холодильника, але необхідно знайти для них темне та прохолодне місце. Наприклад, якщо на картоплю потрапляють сонячні промені, то вона почне зеленіти і такі коренеплоди небажано вживати в їжу.

При перших ознаках псування фруктів чи овочів їх можна законсервувати, заквасити, зварити джем, варення чи компот.

М'ясо. При мінусовій температурі на вулиці можна обернути його папером і рушником, щільно скласти та виставити на вулицю або вивісити за вікно. Крім того, можна використовувати спеціальні термосумки.

Інший спосіб - приготувати тушонку, яка за правильних умов приготування та зберігання матиме термін придатності до трьох років. Також м'ясо можна засолити, виклавши шматками в каструлю чи скляну банку, щедро пересипавши шари сіллю. Надалі перед вживанням таке м'ясо треба вимочити у воді.

Риба. Якщо риби багато, то рекомендується приготувати консерви чи засолити. Для останнього варіанту необхідно її почистити, видалити нутрощі та зябра, добре помити і висушити. Потім у металевій ємності засипати сіллю та залишити в прохолодному місці. Сушена риба зазвичай має довгий термін зберігання і не потребує спеціальних умов.

Вершкове масло та сир. Масло можна обернути пергаментним папером, скласти в ємність і залити холодною підсоленою водою, накрити тарілкою і поставити прес. Далі слід винести масло на вулицю, опустити в льох або залишити в іншому прохолодному місці. Сир досить добре загорнути в пакет, щоб він не завітрювався.

Молоко та сметана. Молоко можна прокип'ятити з содою з розрахунку 1/2 чайної ложки на три літри, потім перелити в чисті сухі банки. Сметану достатньо перекласти у скляні банки та опустити у холодну воду.

Хліб. Для тривалого зберігання достатньо насушити сухарів, порізавши шматки довільного розміру і виклавши на противень. Потім його треба виставити в приміщення, що добре провітрюється, і наступного дня вийдуть сухарі.

Яйця. Вони можуть зберігатись при кімнатній температурі близько тижня. Але щоб продовжити цей термін, достатньо вимити яйця в холодній воді, висушити, покласти в торбинку з рисом і зав'язати її.

Ковбаса. Достатньо промочити рушник солоною водою, укутати ковбасу та залишити у прохолодному місці.

Заморожені продукти. Їх треба загорнути в поліетиленовий шар, після чого в плівку для транспортування з бульбашками. Повітря у цих бульбашках не пропускає тепло. Все це слід закутати в папір, а потім у куртку чи ковдру.

Готова їжа. Тут все залежить від того, з яких продуктів вона приготовлена. Але рекомендується готову їжу з'їсти протягом 24 годин, якщо вона зберігалася у прохолодному місці.

Що може довго зберігатись без холодильника?

Низка продуктів не потребує особливих умов зберігання. Це сіль, цукор, вермішель, крупи, консерви, сушене та в'ялене м'ясо, хлібобулочні вироби, солодощі (печиво, цукерки, шоколад, мед, вафлі, батончики, згущене молоко), дитяче харчування.

Яка може бути альтернатива холодильнику?

Для мешканців багатоквартирних будинків одним з оптимальних варіантом може стати придбання термосумки. Такий термостійкий контейнер зберігається в морозильній камері, щоб потім покласти продукти як для тривалого зберігання, так і просто в дорогу або виїзду на природу.

Також можна спорудити так званий "атмосферний холодильник". Для цього треба помістити продукти в герметичний посуд та поставити його в таз з водою. Далі треба накрити мокрим рушником та опустити кінці у воду. Такий "атмосферний холодильник" має знаходитися в прохолодному місці, щоб вода не так швидко випаровувалась.

Ще один вихід - балкон, на якому в холодну погоду можна зберігати продукти. Якщо балкона немає, то зовні вікна рекомендується прибити цвяхи, на які потім повісити пакети з продуктами.

Для тих, хто живе у приватному будинку, додається ще кілька варіантів. Зокрема, продукти добре зберігаються у льохах та підвалах, а також у колодязях. За наявності останнього достатньо помістити герметично упаковані продукти у відро і опустити на 2/3 воду.

Якщо льоху немає, його можна спорудити з допомогою бочки. Для цього треба вирити яму у формі бочки, помістити її та після прикопати для збереження низьких температур.

Чим харчуватись, якщо холодильник не працює?

У цьому випадку треба правильно запланувати закупівлю, щоб встигнути з'їсти ті продукти, які не можна довго зберігати без холодильника. Найкраще закуповувати овочі, фрукти, крупи, консерви та ті продукти, які треба одразу приготувати.