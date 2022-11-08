Если отключили свет. Как сохранить продукты без холодильника

Что делать с продуктами при отключениях света?

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей предупреждают, что охлажденные или замороженные продукты, которые хранятся в холодильнике, могут стать опасными при длительных отключениях света.

Но есть способы сохранить пищу безопасной. Для этого нужно:

обеспечить температуру в холодильнике не выше +4°С, в морозильной камере - не выше 0°С;

заморозить контейнеры с водой, чтобы поддерживать температуру в холодильнике не выше +4°С. По возможности можно приобрести сухой или блочный лед;

если свет уже отключили, дверцы холодильника и морозильной камеры должны быть закрытыми. Так продукты в холодильнике остаются безопасными в течение 4 часов, 48 часов - в полной морозилке, 24 часов - в наполовину полной;

проверять температуру в морозилке или холодильнике, где продукты хранятся с дополнительным источником холода. Если температура выше +4°С, продукты следует выкинуть;

продукты, которые имеют температуру не выше +4°С или все еще содержат ледяные кристаллы, можно безопасно заморозить или приготовить.

Нельзя пробовать продукты на вкус, чтобы проверить их безопасность. Если сомневаетесь, лучше выбросить.

Точно следует избавиться от скоропортящихся продуктов - мяса, рыбы, нарезанных фруктов и овощей, молочных продуктов - через 4 часа без света или источника холода.

Выбрасывать нужно любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.

О том, что при отключении света не следует без необходимости открывать холодильник или морозильную камеру, на днях напомнили и в Министерстве внутренних дел. А также опубликовали видео с рекомендациями, что нужно делать, если света и тепла нет более суток.

Как сохранить продукты без холодильника?

Овощи и фрукты. Подлежат хранению без холодильника, но необходимо найти для них темное и прохладное место. Например, если на картофель попадают солнечные лучи, то он начнет зеленеть и такие корнеплоды нежелательно употреблять в пищу.

При первых признаках порчи фруктов или овощей их можно законсервировать, заквасить, сварить джем, варенье или компот.

Мясо. При минусовой температуре на улице можно обернуть его бумагой и полотенцем, плотно сложить и выставить на улицу либо вывесить за окно. Кроме того, можно использовать специальные термосумки.

Другой способ - приготовить тушенку, которая при правильных условиях приготовления и хранения будет иметь срок годности до трех лет. Также мясо можно засолить, выложив кусками в кастрюлю или стеклянную банку, щедро пересыпав слои солью. В дальнейшем перед употреблением такое мясо нужно вымочить в воде.

Рыба. Если рыбы много, то рекомендуется приготовить консервы или засолить. Для последнего варианта необходимо ее почистить, удалить внутренности и жабры, хорошо помыть и высушить. Затем в металлической емкости засыпать солью и оставить в прохладном месте. Сушеная рыба обычно имеет долгий срок хранения и не нуждается в специальных условиях.

Сливочное масло и творог. Масло можно обернуть пергаментной бумагой, сложить в емкость и залить холодной подсоленной водой, накрыть тарелкой и поставить пресс. Далее следует вынести масло на улицу, опустить в погреб или оставить в другом прохладном месте. Творог достаточно хорошо завернуть в пакет, чтобы он не заветривался.

Молоко и сметана. Молоко можно прокипятить с содой из расчета ½ чайной ложки на три литра, затем перелить в чистые сухие банки. Сметану достаточно переложить в стеклянные банки и опустить в холодную воду.

Хлеб. Для длительного хранения достаточно насушить сухарей, порезав на куски произвольного размера и выложив на противень. Затем его нужно выставить в хорошо проветриваемое помещение, и на следующий день получатся сухари.

Яйца. Они могут храниться при комнатной температуре около недели. Но чтобы продлить этот срок, достаточно вымыть яйца в холодной воде, высушить, положить в мешочек с рисом и завязать его.

Колбаса. Достаточно промочить полотенце соленой водой, укутать колбасу и оставить в прохладном месте.

Замороженные продукты. Их нужно завернуть в полиэтиленовый слой, после чего в транспортировочную пленку с пузырьками. Воздух в этих пузырьках не пропускает тепло. Все это следует закутать в бумагу, а затем в куртку или одеяло.

Готовая еда. Здесь все зависит от того, из каких именно продуктов она приготовлена. Но рекомендуется готовую еду съесть в течение 24 часов, если она хранилась в прохладном месте.

Что может долго храниться без холодильника?

Ряд продуктов не требует особых условий хранения. Это соль, сахар, вермишель, крупы, консервы, сушеное и вяленое мясо, хлебобулочные изделия, сладости (печенье, конфеты, шоколад, мед, вафли, батончики, сгущенка), детское питание.

Какая может быть альтернатива холодильнику?

Для жильцов многоквартирных домов одним из оптимальных вариантом может стать приобретение термосумки. Такой термостойкий контейнер хранится в морозильной камере, чтобы затем положить в него продукты как для длительного хранения, так и просто в дорогу или выезда на природу.

Также можно соорудить так называемый "атмосферный холодильник". Для этого нужно поместить продукты в герметичную посуду и поставить ее в таз с водой. Далее нужно накрыть мокрым полотенцем и опустить концы в воду. Такой "атмосферный холодильник" должен находиться в прохладном месте, чтобы вода не так быстро испарялась.

Еще один выход - балкон, на котором в холодную погоду можно хранить продукты. Если балкона нет, то с наружной стороны окна рекомендуется прибить гвозди, на которые затем повесить пакеты с продуктами.

Для тех, кто живет в частном доме, добавляется еще несколько вариантов. В частности, продукты хорошо хранятся в погребах и подвалах, а также в колодцах. При наличии последнего достаточно поместить герметично упакованные продукты в ведро и опустить его на 2/3 воду.

Если погреба нет, то его можно соорудить с помощью бочки. Для этого нужно вырыть яму в форме бочки, поместить ее и после прикопать для сохранения низких температур.

Чем питаться, если холодильник не работает?

В этом случае нужно правильно запланировать закупки, чтобы успеть съесть те продукты, которые нельзя долго хранить без холодильника. Лучше всего закупать овощи, фрукты, крупы, консервы и те продукты, которые нужно сразу приготовить.