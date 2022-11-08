Если отключили свет. Как сохранить продукты без холодильника

В условиях постоянных отключений света актуальным становится вопрос, как сохранить продукты питания без холодильника. Для этого существует несколько лайфхаков.
РБК-Украина приводит ряд рекомендаций.
В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей предупреждают, что охлажденные или замороженные продукты, которые хранятся в холодильнике, могут стать опасными при длительных отключениях света.
Но есть способы сохранить пищу безопасной. Для этого нужно:
Нельзя пробовать продукты на вкус, чтобы проверить их безопасность. Если сомневаетесь, лучше выбросить.
Точно следует избавиться от скоропортящихся продуктов - мяса, рыбы, нарезанных фруктов и овощей, молочных продуктов - через 4 часа без света или источника холода.
Выбрасывать нужно любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.
О том, что при отключении света не следует без необходимости открывать холодильник или морозильную камеру, на днях напомнили и в Министерстве внутренних дел. А также опубликовали видео с рекомендациями, что нужно делать, если света и тепла нет более суток.
Овощи и фрукты. Подлежат хранению без холодильника, но необходимо найти для них темное и прохладное место. Например, если на картофель попадают солнечные лучи, то он начнет зеленеть и такие корнеплоды нежелательно употреблять в пищу.
При первых признаках порчи фруктов или овощей их можно законсервировать, заквасить, сварить джем, варенье или компот.
Мясо. При минусовой температуре на улице можно обернуть его бумагой и полотенцем, плотно сложить и выставить на улицу либо вывесить за окно. Кроме того, можно использовать специальные термосумки.
Другой способ - приготовить тушенку, которая при правильных условиях приготовления и хранения будет иметь срок годности до трех лет. Также мясо можно засолить, выложив кусками в кастрюлю или стеклянную банку, щедро пересыпав слои солью. В дальнейшем перед употреблением такое мясо нужно вымочить в воде.
Рыба. Если рыбы много, то рекомендуется приготовить консервы или засолить. Для последнего варианта необходимо ее почистить, удалить внутренности и жабры, хорошо помыть и высушить. Затем в металлической емкости засыпать солью и оставить в прохладном месте. Сушеная рыба обычно имеет долгий срок хранения и не нуждается в специальных условиях.
Сливочное масло и творог. Масло можно обернуть пергаментной бумагой, сложить в емкость и залить холодной подсоленной водой, накрыть тарелкой и поставить пресс. Далее следует вынести масло на улицу, опустить в погреб или оставить в другом прохладном месте. Творог достаточно хорошо завернуть в пакет, чтобы он не заветривался.
Молоко и сметана. Молоко можно прокипятить с содой из расчета ½ чайной ложки на три литра, затем перелить в чистые сухие банки. Сметану достаточно переложить в стеклянные банки и опустить в холодную воду.
Хлеб. Для длительного хранения достаточно насушить сухарей, порезав на куски произвольного размера и выложив на противень. Затем его нужно выставить в хорошо проветриваемое помещение, и на следующий день получатся сухари.
Яйца. Они могут храниться при комнатной температуре около недели. Но чтобы продлить этот срок, достаточно вымыть яйца в холодной воде, высушить, положить в мешочек с рисом и завязать его.
Колбаса. Достаточно промочить полотенце соленой водой, укутать колбасу и оставить в прохладном месте.
Замороженные продукты. Их нужно завернуть в полиэтиленовый слой, после чего в транспортировочную пленку с пузырьками. Воздух в этих пузырьках не пропускает тепло. Все это следует закутать в бумагу, а затем в куртку или одеяло.
Готовая еда. Здесь все зависит от того, из каких именно продуктов она приготовлена. Но рекомендуется готовую еду съесть в течение 24 часов, если она хранилась в прохладном месте.
Ряд продуктов не требует особых условий хранения. Это соль, сахар, вермишель, крупы, консервы, сушеное и вяленое мясо, хлебобулочные изделия, сладости (печенье, конфеты, шоколад, мед, вафли, батончики, сгущенка), детское питание.
Для жильцов многоквартирных домов одним из оптимальных вариантом может стать приобретение термосумки. Такой термостойкий контейнер хранится в морозильной камере, чтобы затем положить в него продукты как для длительного хранения, так и просто в дорогу или выезда на природу.
Также можно соорудить так называемый "атмосферный холодильник". Для этого нужно поместить продукты в герметичную посуду и поставить ее в таз с водой. Далее нужно накрыть мокрым полотенцем и опустить концы в воду. Такой "атмосферный холодильник" должен находиться в прохладном месте, чтобы вода не так быстро испарялась.
Еще один выход - балкон, на котором в холодную погоду можно хранить продукты. Если балкона нет, то с наружной стороны окна рекомендуется прибить гвозди, на которые затем повесить пакеты с продуктами.
Для тех, кто живет в частном доме, добавляется еще несколько вариантов. В частности, продукты хорошо хранятся в погребах и подвалах, а также в колодцах. При наличии последнего достаточно поместить герметично упакованные продукты в ведро и опустить его на 2/3 воду.
Если погреба нет, то его можно соорудить с помощью бочки. Для этого нужно вырыть яму в форме бочки, поместить ее и после прикопать для сохранения низких температур.
В этом случае нужно правильно запланировать закупки, чтобы успеть съесть те продукты, которые нельзя долго хранить без холодильника. Лучше всего закупать овощи, фрукты, крупы, консервы и те продукты, которые нужно сразу приготовить.
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