Якщо у вашого кота є літера "М" на лобі, то ви маєте знати ці нюанси

У деяких котів, особливо табі, на лобі чітко видно візерунок у формі літери "М". Багато хто вважає це просто випадковістю, але і наука, і фольклор мають свої версії.
Чому з'являється ця мітка, що вона означає і які легенди про неї мають сотні років, розповідає РБК-Україна.
Літера "М" на лобі котів - не просто миле забарвлення. У давнину цю мітку вважали священною, а сьогодні вчені вже мають чітке пояснення її появи. Чи справді ця літера має містичне походження? І що говорить про неї генетика?
Цей візерунок найбільш характерний для табі-котів - тварин із тигровими або плямистими смугами.
Саме при таких забарвленнях на лобі формується темна мітка у вигляді літери "М". Її видно особливо чітко у котів із класичним (мармуровим), макрельовим (тигровим) або плямистим табі-забарвленням.
Існує кілька версій походження "М" у котів у фольклорі різних культур:
Ісламська легенда каже, що пророк Мухаммед дуже любив свою кішку Муеззу. Коли вона спала на його одязі, він відрізав рукав, аби не турбувати її. У подяку Аллах подарував кішці знак поваги - літеру "М" на лобі, як символ благословення.
У християнській традиції є версія, що під час народження Ісуса маленький кіт зігрівав немовля своїм тілом. Марія погладила його, залишивши на лобі першу літеру свого імені - "М".
У єгиптян коти були священними. І хоч "М" як літера латинки тоді не існувала, особливі мітки на лобі вважалися знаком обраності.
А тепер до сухої правди. Мітка "М" - це генетично закладена частина табі-забарвлення. Вона формується під впливом певного типу пігменту, який утворює смуги або візерунки на лобі.
Основні типи coat pattern:
Макрель табі - смугастий, з вертикальними лініями, де "М" видно найкраще
Класичний табі - з великими завитками на боках і характерною "М"
Плямистий табі - замість смуг плями, але "М" може зберігатись
Тікед табі - мінімум візерунків, але легкий силует "М" все одно можливий
Ген Agouti регулює перемикання пігменту в шерсті - він відповідальний за смугастість і цю мітку. Саме він створює ті дрібні "перемикання" кольору в шерстинках, які візуально складаються у літеру.
Наявність "М" не впливає на характер чи здоров'я тварини. Але завдяки легендам і візуальній особливості таких котів часто вважають мудрими, містичними чи навіть талісманами.
До речі, серед найвідоміших котів з такою міткою - Мейн-куни, абіссинські та багато безпородних улюбленців.
Літера "М" на лобі у кота - це не магія, а генетика. Але навряд чи хтось заборонить вам бачити в цьому щось більше.
Адже коти з "М" і справді мають якийсь особливий, майже стародавній вигляд. Можливо, у кожному з них і досі живе давня легенда.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: The Cat Fanciers’ Association, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Genetic Science Learning Center, University of Utah.