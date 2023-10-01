Якщо Україна не встоїть, РФ нападе на нас або країни Балтії, - президент Грузії

"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.

Грузинський лідер вважає, що в Україні зараз ведеться найважливіша битва, бо під загрозою вся Європа, сама демократія та її майбутнє.

На запитання, що буде, якщо Росію не зупинити в Україні вона відповіла:

"Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".

З її слів, останні події показують, що президент РФ Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.

Імпічмент президента Грузії

Члени правлячої проросійської партії Грузії звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні конституції, оскільки вона поїхала з робочим візитом до Німеччини без дозволу уряду.

Вони передали подання про імпічмент президента до Конституційного суду. Для затвердження імпічменту потрібно 100 голосів депутатів.