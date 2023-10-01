Если Украина не устоит, РФ нападет на нас или страны Балтии, – президент Грузии

"Устойчивость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военному могуществу России, противостоять российской армии, унизить российскую армию", - заявила Зурабишвили.

Грузинский лидер считает, что в Украине сейчас ведется важнейшее сражение, потому что под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее.

На вопрос, что будет, если Россию не остановить в Украине, она ответила:

"Чья очередь придет? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы".

По ее словам, последние события показывают, что президент РФ Владимир Путин затруднился реализовать свои амбиции, которые он ставил перед собой.

Импичмент президента Грузии

Члены правящей пророссийской партии Грузии обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, поскольку она уехала с рабочим визитом в Германию без разрешения правительства.

Онипередали представление об импичменте президента в Конституционный суд. Для утверждения импичмента требуется 100 голосов депутатов.