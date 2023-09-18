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У Грузії проросійська партія хоче імпічменту президента: подання передали до КС

Тбілісі, Понеділок 18 вересня 2023 21:11
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У Грузії проросійська партія хоче імпічменту президента: подання передали до КС Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Грузії члени проросійської правлячої партії "Грузинська мрія" передали подання про імпічмент президента Салому Зурабішвілі до Конституційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

Як зазначають у виданні, у суді підтвердили, що прийняли до розгляду подання з підписами 80 депутатів з "Грузинської мрії".

Президента країни звинуватили у тому, що вона нібито порушила конституцію.

Конституційний суд має надати свій висновок протягом місяця з 14 вересня. Якщо суд підтвердить факт порушення конституції, питання буде повернено до парламенту на голосування.

Для затвердження імпічменту потрібно 100 голосів депутатів. Голосів поки що не вистачає, оскільки всього депутатів від правлячої партії у парламенті 84.

Що передувало

Нагадаємо, члени правлячої партії Грузії звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні конституції, оскільки поїхала з робочим візитом до Німеччини без дозволу уряду.

Варто зауважити, що раніше спецслужби Грузії нафантазували спроби "представників України організувати державний переворот" у країні.

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