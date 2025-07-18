Якщо Україна скоро не поверне викрадених дітей, то Росія налаштує їх проти, - ОП

Якщо Україна скоро не поверне викрадених дітей, то Росія налаштує їх проти держави. В ОП впевнені, що РФ знає про їх місцезаходження.

Про це заявила радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Time .

У звіті ООН, опублікованому минулого року, прогнозувалося, що до кінця цього століття в Україні проживатиме лише 15 млн людей.

"Основними рушійними силами цього скорочення будуть наслідки війни, яка забрала життя або поранення сотень тисяч чоловіків і змусила мільйони жінок і дітей тікати як біженці", - пише видання.

Усе це, на думку журналістів, посилює відчуття терміновості, яке відчувають українці, щоб повернути своїх дітей додому, зокрема, минулого року Зеленський доручив це завдання одній зі своїх близьких помічниць, Дарії Зарівні, яка народилася та виросла в Херсоні, неподалік від спорожнілого дитячого будинку.

"Якщо ми скоро не повернемо цих дітей, російській системі вдасться налаштувати їх проти нас", - сказала Зарівна авторам статті.

У грудні Зарівна отримала можливість розповісти історію Маргарити в ООН. Прибувши до Нью-Йорка, вона принесла папку з документами, пов’язаними з її справою, зокрема копії оригінального свідоцтва про народження Маргарити та нового, виданого в Росії. Коли Зарівна переглядала чернетку своєї промови, вона дізналася, що Росія намагається заблокувати її появу.

"Вони використали всі можливі важелі", - каже вона.

Російські делегати заявили, що Зарівна не мала акредитації, необхідної для виступу в палаті. США наполягали на тому, щоб надати їй слово, і того дня відеозапис її промови став вірусним в Україні, але найбільше резонувала саме реакція Росії.

"Херсонський дитячий будинок - лише один із багатьох випадків. Ви знаєте, де саме наші діти", - сказала вона їм.

Представник Москви, молодий дипломат на ім’я Роман Кашаєв, підвів погляд від свого столу, злегка посміхнувся і почав сміятися....