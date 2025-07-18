Если Украина скоро не вернет похищенных детей, то Россия настроит их против, - ОП

Если Украина скоро не вернет похищенных детей, то Россия настроит их против государства. В ОП уверены, что РФ знает об их местонахождении.

Об этом заявила советник главы Офиса президента Дарья Заривная, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Time .

В отчете ООН, опубликованном в прошлом году, прогнозировалось, что к концу этого века в Украине будет проживать лишь 15 млн человек.

"Основными движущими силами этого сокращения будут последствия войны, которая унесла жизни или ранения сотен тысяч мужчин и заставила миллионы женщин и детей бежать в качестве беженцев", - пишет издание.

Все это, по мнению журналистов, усиливает ощущение срочности, которое испытывают украинцы, чтобы вернуть своих детей домой, в частности, в прошлом году Зеленский поручил эту задачу одной из своих близких помощниц, Дарье Заривне, которая родилась и выросла в Херсоне, неподалеку от опустевшего детского дома.

"Если мы скоро не вернем этих детей, российской системе удастся настроить их против нас", - сказала Заривна авторам статьи.

В декабре Заривная получила возможность рассказать историю Маргариты в ООН. Прибыв в Нью-Йорк, она принесла папку с документами, связанными с ее делом, в том числе копии оригинального свидетельства о рождении Маргариты и нового, выданного в России. Когда Заривна просматривала черновик своей речи, она узнала, что Россия пытается заблокировать ее появление.

"Они использовали все возможные рычаги", - говорит она.

Российские делегаты заявили, что Заривная не имела аккредитации, необходимой для выступления в палате. США настаивали на том, чтобы предоставить ей слово, и в тот день видеозапись ее речи стала вирусной в Украине, но больше всего резонировала именно реакция России.

"Херсонский детский дом - лишь один из многих случаев. Вы знаете, где именно наши дети", - сказала она им.

Представитель Москвы, молодой дипломат по имени Роман Кашаев, поднял взгляд от своего стола, слегка улыбнулся и начал смеяться....