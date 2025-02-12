Якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс повинен бути на українській території, - Зеленський

Як відзначив президент, Україна не підтримує використання військ Організації Об'єднаних Націй (ООН) в якості військового контингенту в Україні після завершення повномасштабної війни.

"Ми за контингент, якщо це є частина гарантій безпеки, підкреслю, без Америки це неможливо, без Америки гарантії безпеки - це не гарантії безпеки у повному складі, якими вони повинні бути", - пояснив він.

Зеленський відзначив, що військовий контингент повинен бути, втім інтеграція України до НАТО є найдешевшим варіантом.

"Якщо ми не в НАТО, то НАТО повинно бути в Україні. Яка армія у РФ - 1,5 млн буде на 2025 рік. Армія України повинна бути як мінімум 1,5 млн. Нам потрібно 1,5 млн. У нас 1 млн, нам дадуть 500 тисяч? Їх стільки немає, немає такої кількості в Європі", - зауважив він.

За словами президента, Україна повинна мати таку ж армію, як й у Росії. Водночас її необхідно не лише фінансувати, але й озброювати. Попри те, що президенту США Дональду Трампу не подобається ідея з інтеграцією України до Альянсу, все ж Київ згоден з тим, що на оборону необхідно витрачати щонайменше 5% від ВВП.

"Це потрібно вже Європі - збільшувати виробництво, кількісний і якісний склад своєї армії. Тому ідея Макрона (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.), я говорю, якщо це частина - так, якщо буде 100-150 тисяч військових з Європи, так. Але все одно, ми не вийдемо на ту кількість армії, яка напроти (в Росії, ред.)", - пояснив він.