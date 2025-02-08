Якщо Трамп запровадить мита проти ЄС, реакція буде протягом кількох годин, - Шольц

Коментуючи погрози Трампа, канцлер заявив, що глобальній економіці потрібно не більше, а менше торгівельних бар’єрів.

Шольц наголосив, що залишається відданий тому, щоб європейські країни трималися разом як Європейський Союз та ясно дали зрозуміти, що "ЄС із його 450 млн жителів сильний і здатний діяти".

На питання про те, чи може Німеччина запровадити мита на американські товари, він сказав, що покладається на співпрацю, а не на конфронтацію.

"Наша рука простягнута (мається на увазі для потискання, - ред.), тому що тарифи нікому не вигідні. Якщо США все-таки вдасться до таких кроків, Єврокомісія зможе відреагувати протягом кількох годин", - підкреслив Шольц.