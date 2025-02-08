Если Трамп введет пошлины против ЕС, реакция будет в течение нескольких часов, - Шольц

Комментируя угрозы Трампа, канцлер заявил, что глобальной экономике нужно не больше, а меньше торговых барьеров.

Шольц подчеркнул, что остается привержен тому, чтобы европейские страны держались вместе как Европейский Союз и ясно дали понять, что "ЕС с его 450 млн жителей силен и способен действовать".

На вопрос о том, может ли Германия ввести пошлины на американские товары, он сказал, что полагается на сотрудничество, а не на конфронтацию.

"Наша рука протянута (имеется в виду для пожатия, - ред.), потому что тарифы никому не выгодны. Если США все-таки прибегнет к таким шагам, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - подчеркнул Шольц.