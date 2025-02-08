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Если Трамп введет пошлины против ЕС, реакция будет в течение нескольких часов, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на товары из стран ЕС. Европейская комиссия может отреагировать в течение нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью RND.

Комментируя угрозы Трампа, канцлер заявил, что глобальной экономике нужно не больше, а меньше торговых барьеров.

Шольц подчеркнул, что остается привержен тому, чтобы европейские страны держались вместе как Европейский Союз и ясно дали понять, что "ЕС с его 450 млн жителей силен и способен действовать".

На вопрос о том, может ли Германия ввести пошлины на американские товары, он сказал, что полагается на сотрудничество, а не на конфронтацию.

"Наша рука протянута (имеется в виду для пожатия, - ред.), потому что тарифы никому не выгодны. Если США все-таки прибегнет к таким шагам, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - подчеркнул Шольц.

Угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп еще до официального возвращения в Белый дом пригрозил пошлинами Канаде, Мексике, ЕС и Китаю. Трамп уже ввел тарифы для Канады и Мексики, а также частично для Китая.

Также президент США подтвердил свое намерение ввести пошлины для европейских товаров и пожаловался, что ЕС "ужасно" вел себя с США.

Кроме того, он пригрозил ввести 100%-ные тарифы для стран БРИКС, если они надумают создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампОлаф Шольц